Большая угроза для Волчанска: подробно в обзоре фронта от МГ «Объектив»

Враг пытается закрепиться в Двуречной. В Купянской ГВА предупредили об угрозе для Волчанска. С Купянского направления эвакуировали 6000 человек. ВСУ опровергают оккупацию Лозовой. Главные события войны в Харьковской области за неделю — в обзоре медиа группы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

В течение недели аналитики проекта DeepState трижды корректировали карту боевых действий в Харьковской области. Не в пользу Сил обороны. По данным аналитиков, враг продвинулся в село Лозовая на Купянском направлении. Дважды меняли карту в районе поселка Двуречная, отметив увеличение контролируемой врагом территории. Захват Лозовой в ВСУ опровергают. Свидетельств об оккупантах в Двуречной тем временем — все больше. Генштаб ВСУ чаще всего информировал о боях у Загрызово и Петропавловки. В сводках речь шла о штурмовых действиях в районе Голубовки. Это село к северу от Купянска – на правом берегу Оскола. Однако данных, что враг тут форсировал реку, не давал ни один источник. На Харьковском направлении – без радикальных изменений. Ежедневно бои идут в Волчанске. К северу от Харькова фиксируют ДРГ.

Двуречанская угроза

Наиболее угрожающе выглядит ситуация в Двуречной. Причем об этом заявляют уже не только военные аналитики, но и представители власти.

«Крайне сложная ситуация, несущая большие угрозы. Большие угрозы не только для Купянска и для Купянского направления, но и для Волчанска – это Двуречанское направление, где враг фактически пытается закрепиться в самом городе Двуречная. Это уже правобережная часть Оскола. И увеличить свой плацдарм. Если ему удастся это сделать и таким образом перекинуть технику на правый берег, будет угроза захождения в тыл и на Волчанское направление и непосредственно на город Купянск», — заявил на неделе в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Напомним, враг форсировал реку Оскол в районе Двуречной еще в середине декабря. С тех пор оккупанты присутствуют в районе Двуречной. Об этом постоянно информируют как украинские, так и международные военные аналитики. Захватчики переплывают реку на лодках и пытаются скапливаться в поселке. А также продвигаются к дороге, соединяющей Двуречную с Купянском. Военный обозреватель Константин Машовец заявил: на плацдарме южнее Двуречной закрепились передовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. По оценкам Машовца, враг «уверенно удерживает» южную часть поселка и сумел продвинуться к дороге Двуречная – Купянск (по направлению на село Западное). Эту ситуацию обозреватель назвал более угрожающей для дальнейших перспектив обороны Купянска, чем боевые действия на левом берегу Оскола южнее Купянска-Узлового.

Чья Лозовая?

Хотя данные аналитиков о Двуречной подтверждаются, в ВСУ опровергают другую информацию DeepState – о якобы оккупации села Лозовая на Купянском направлении.

«Относительно Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест – противоположная. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там, по состоянию на данный момент по крайней мере», — заявил спикер ОТГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Эвакуация с Купянщины: вывезли 6000 людей

На левобережье Купянска остаются 133 жителя. Люди отказываются уезжать, несмотря на то, что обеспечить их электричеством, водой и отоплением сейчас невозможно. В Двуречной, по последним данным, было около сотни жителей. В Харьковской области продолжается эвакуация из трехсот сорока четырех населенных пунктов, информируют в ХОВА. В области готовы к ухудшению ситуации.

Гром и «молнии» в Харькове

Россия после Нового года возобновила налеты БПЛА «Молния» на Харьков. Они не вызывают столь масштабных разрушений, как «шахеды» или КАБы. Однако поддерживают уровень нервного напряжения в городе.

ДРГ вместо колонн «брони»

На севере от Харькова и в районе Волчанска оккупанты больше не ходят в масштабные наступления. На смену бронированным колоннам пришли ДРГ и малые штурмовые группы. Об этом информируют как в ОТУ «Харьков», так и в 57-й ОМПБр, которая обороняет Волчанск.