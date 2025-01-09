РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарофона назвал ситуацию на Купянщине «очень сложной» – РФ пытается прорваться сразу на нескольких участках.
По его словам, россияне находятся в двух километрах от Купянска. Штурмы врага происходят регулярно – только за вчера ВСУ отбили около 12 атак на направлении Петропавлока-Голубовка.
«Враг пытается выйти на основную трассу – Сватово-Купянск, для того чтобы потом выйти уже на левый берег самого города Купянска. Также очень сложная ситуация в направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно совершает свои штурмовые действия, постоянно пытается выйти на левый берег нашей реки Оскол», – отметил Беседин.
Тяжелая ситуация и в районе Двуречной. Беседин акцентировал: если врагу удастся тут прорваться – тяжелее станет не только на Купянском направлении, но и на Волчанском.
«Враг, фактически, пытается закрепиться в самом городе Двуречная (это уже правобережная часть Оскола) и увеличить свой плацдарм. И таким образом, если ему удастся это сделать, – перебросить технику на правый берег, то будет угроза захождения в тыл и на Волчанском направлении, и непосредственно в город Купянск», – добавил начальник ГВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Продвижение РФ в районе Боровой и Двуречной: что известно на сегодня – ISW
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, двуречная, Купянщина, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 09:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарофона назвал ситуацию на Купянщине «очень сложной» – РФ пытается прорваться сразу на нескольких участках.".