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РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области

Фронт 09:42   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области Скриншот

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарофона назвал ситуацию на Купянщине «очень сложной» – РФ пытается прорваться сразу на нескольких участках.

По его словам, россияне находятся в двух километрах от Купянска. Штурмы врага происходят регулярно – только за вчера ВСУ отбили около 12 атак на направлении Петропавлока-Голубовка.

«Враг пытается выйти на основную трассу – Сватово-Купянск, для того чтобы потом выйти уже на левый берег самого города Купянска. Также очень сложная ситуация в направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно совершает свои штурмовые действия, постоянно пытается выйти на левый берег нашей реки Оскол», – отметил Беседин.

Тяжелая ситуация и в районе Двуречной. Беседин акцентировал: если врагу удастся тут прорваться – тяжелее станет не только на Купянском направлении, но и на Волчанском.

«Враг, фактически, пытается закрепиться в самом городе Двуречная (это уже правобережная часть Оскола) и увеличить свой плацдарм. И таким образом, если ему удастся это сделать, – перебросить технику на правый берег, то будет угроза захождения в тыл и на Волчанском направлении, и непосредственно в город Купянск», – добавил начальник ГВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 09:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарофона назвал ситуацию на Купянщине «очень сложной» – РФ пытается прорваться сразу на нескольких участках.".