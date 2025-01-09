Продвижение РФ в районе Боровой и Двуречной: что известно на сегодня – ISW

Информацию об успехах россиян на Купянском и Боровском направлении прокомментировали в сводке 9 января в Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, за 8 января успехов у россиян на Купянщине нет, хотя оккупанты и пытались регулярно наступать на этом направлении.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной, но ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения», – уточнили в Институте изучения войны.

Также, по данным российских источников, ВС РФ смогли захватить два лесистых участка и позиции ВСУ между Загрызово и Лозовой, что на Боровском направлении.

«Один российский блогер утверждал, что российские войска находятся в пяти километрах от Боровой, но ISW оценивает, что по состоянию на 8 января российские силы продвинулись примерно в 12 километрах от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, как одинокая украинская бронемашина продвигается к Колесниковке (к северо-востоку от Боровой), а затем отступает, не встречая российские силы, что указывает на то, что российские силы не могут удерживать позиции по всему населенному пункту», – отметили в ISW.