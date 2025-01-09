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Продвижение РФ в районе Боровой и Двуречной: что известно на сегодня – ISW

Украина 07:33   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продвижение РФ в районе Боровой и Двуречной: что известно на сегодня – ISW

Информацию об успехах россиян на Купянском и Боровском направлении прокомментировали в сводке 9 января в Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, за 8 января успехов у россиян на Купянщине нет, хотя оккупанты и пытались регулярно наступать на этом направлении.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной, но ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения», – уточнили в Институте изучения войны.

Также, по данным российских источников, ВС РФ смогли захватить два лесистых участка и позиции ВСУ между Загрызово и Лозовой, что на Боровском направлении.

«Один российский блогер утверждал, что российские войска находятся в пяти километрах от Боровой, но ISW оценивает, что по состоянию на 8 января российские силы продвинулись примерно в 12 километрах от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, как одинокая украинская бронемашина продвигается к Колесниковке (к северо-востоку от Боровой), а затем отступает, не встречая российские силы, что указывает на то, что российские силы не могут удерживать позиции по всему населенному пункту», – отметили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 07:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию об успехах россиян на Купянском и Боровском направлении прокомментировали в сводке 9 января в Институте изучения войны (ISW).".