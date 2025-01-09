Продвижение РФ в районе Боровой и Двуречной: что известно на сегодня – ISW
Информацию об успехах россиян на Купянском и Боровском направлении прокомментировали в сводке 9 января в Институте изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, за 8 января успехов у россиян на Купянщине нет, хотя оккупанты и пытались регулярно наступать на этом направлении.
«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной, но ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения», – уточнили в Институте изучения войны.
Также, по данным российских источников, ВС РФ смогли захватить два лесистых участка и позиции ВСУ между Загрызово и Лозовой, что на Боровском направлении.
«Один российский блогер утверждал, что российские войска находятся в пяти километрах от Боровой, но ISW оценивает, что по состоянию на 8 января российские силы продвинулись примерно в 12 километрах от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, как одинокая украинская бронемашина продвигается к Колесниковке (к северо-востоку от Боровой), а затем отступает, не встречая российские силы, что указывает на то, что российские силы не могут удерживать позиции по всему населенному пункту», – отметили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию об успехах россиян на Купянском и Боровском направлении прокомментировали в сводке 9 января в Институте изучения войны (ISW).".