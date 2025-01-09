Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW

Інформацію про успіхи росіян на Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували у зведенні 9 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, за 8 січня успіхів у росіян на Куп’янщині немає, хоча окупанти й намагалися регулярно наступати на цьому напрямку.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Дворічної, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також, за даними російських джерел, ЗС РФ змогли захопити дві лісисті ділянки та позиції ЗСУ між Загризовим та Лозовою, що на Борівському напрямку.

“Один російський блогер стверджував, що російські війська знаходяться за п’ять кілометрів від Борової, але ISW оцінює, що станом на 8 січня російські сили просунулися приблизно на 12 кілометрів від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, як самотня українська бронемашина просувається до Колісниківки (на північний схід від (Борової), а потім відступає, не зустрічаючи російські сили. Це вказує на те, що російські сили не можуть утримувати позиції по всьому населеному пункту”, – зазначили в ISW.