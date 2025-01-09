Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW

Україна 07:33   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW

Інформацію про успіхи росіян на Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували у зведенні 9 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, за 8 січня успіхів у росіян на Куп’янщині немає, хоча окупанти й намагалися регулярно наступати на цьому напрямку.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Дворічної, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також, за даними російських джерел, ЗС РФ змогли захопити дві лісисті ділянки та позиції ЗСУ між Загризовим та Лозовою, що на Борівському напрямку.

“Один російський блогер стверджував, що російські війська знаходяться за п’ять кілометрів від Борової, але ISW оцінює, що станом на 8 січня російські сили просунулися приблизно на 12 кілометрів від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, як самотня українська бронемашина просувається до Колісниківки (на північний схід від (Борової), а потім відступає, не зустрічаючи російські сили. Це вказує на те, що російські сили не можуть утримувати позиції по всьому населеному пункту”, – зазначили в ISW.

Читайте також: Хто контролює Дворічну на Харківщині — інформація голови громади та ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок
Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок
09.01.2025, 07:56
Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW
Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW
09.01.2025, 07:33
Новини Харкова — головне за 9 січня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 9 січня: як минула ніч
09.01.2025, 08:00
Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії
09.01.2025, 06:00
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
08.01.2025, 13:20
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
07.01.2025, 09:39

Новини за темою:

07:53
З якого населеного пункту на Куп’янщині СОУ вибили ворога, повідомили в ISW
07:59
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
07:35
Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW
07:17
Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW
07:24
Російські ДРГ кілька днів намагаються проникнути у Вовчанськ – ISW

Ви читали новину: «Просування РФ у районі Борової та Дворічної: що відомо на сьогодні – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про успіхи росіян на Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували у зведенні 9 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".