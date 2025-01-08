Хто контролює Дворічну на Харківщині – інформація голови громади та ЗСУ
У ЗСУ спростовують заяви про повне захоплення росіянами Дворічної Куп’янського району, а начальниця селищної військової адміністрації Галина Турбаба відкидає інформацію, що ворог зайшов до Новомлинська та Дворічної, інформує видання «Слобідський край».
Турбаба розповіла, що ще перед Новим роком російські ДРГ проривалися до Дворічної.
“Час від часу вони проривають лінію оборони, оскільки існує простір для таких нападів через велику кількість порожніх будівель. Проте Сили оборони не дозволяють їм закріпитися й вибивають їх. На сьогодні, говорити, що вони повністю захопили Дворічну, підстав немає”, – наголосила вона.
Використання окупантами FPV-дронів залишається великою загрозою. Попри бойові дії у Дворічанській громаді залишається близько 800 людей, з яких близько 100 проживають у самій Дворічній. Евакуація з інших населених пунктів ТГ триває, але йде повільно, додала Турбаба.
«Противник намагається переправлятися за допомогою човнів під прикриттям вночі або у тумані для того, щоб накопичити сили. Після цього вони починають атакувати наші позиції. Збройні Сили України не дають противнику проводити такі дії. Дворічна під контролем наших бійців», — запевнив “Слобідський край” начальник відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ „Хортиця“ Андрій Задубінний.
Він також спростував інформацію щодо захоплення росіянами села Лозова, зазначивши, що там тривають бойові дії.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Deep State заявили про просування ворога в районі Дворічної. А 7 січня аналітики оновили карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЗСУ спростовують заяви про повне захоплення росіянами Дворічної, а начальниця СВА Галина Турбаба відкидає інформацію, що ворог зайшов до Новомлинська та Дворічної".