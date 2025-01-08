У районі Дворічної просунулися росіяни – дані Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши, де зміг просунутися ворог на Харківщині.

На карті видно, що ЗС РФ захопила частину територій на Куп’янському напрямку в районі Дворічної.

Нагадаємо, проєкт Deep State 7 січня оновив карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки. Увечері Глава Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що у військових РФ є локаційні успіхи в районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова. А на Дворічанському напрямку “ворог намагається закріпитись на займаних позиціях і веде дуже інтенсивні обстріли”.