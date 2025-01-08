У районі Дворічної просунулися росіяни – дані Deep State
Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши, де зміг просунутися ворог на Харківщині.
На карті видно, що ЗС РФ захопила частину територій на Куп’янському напрямку в районі Дворічної.
Нагадаємо, проєкт Deep State 7 січня оновив карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки. Увечері Глава Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що у військових РФ є локаційні успіхи в районі населених пунктів Загризове, Кругляківка та Лозова. А на Дворічанському напрямку “ворог намагається закріпитись на займаних позиціях і веде дуже інтенсивні обстріли”.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитики, захватили, обстріли, оккупировали;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 07:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши, де зміг просунутися ворог на Харківщині.".