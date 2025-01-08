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В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State

Украина 07:25   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав, где смог продвинуться враг на Харьковщине.

На карте видно, что ВС РФ захватили часть территорий на Купянском направлении в районе Двуречной.

Боевые действия на Харьковщине
Фото: Deep State

Напомним, накануне проект Deep State 7 января обновил карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку. Вечером Глава Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что у военных РФ есть локационные успехи в районе населенных пунктов Загрызово, Кругляковка и Лозовая. А на Двуречанском направлении «враг пытается закрепиться на занимаемых позициях и ведет очень интенсивные обстрелы».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 07:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав, где смог продвинуться враг на Харьковщине.".