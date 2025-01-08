В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав, где смог продвинуться враг на Харьковщине.

На карте видно, что ВС РФ захватили часть территорий на Купянском направлении в районе Двуречной.

Напомним, накануне проект Deep State 7 января обновил карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку. Вечером Глава Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что у военных РФ есть локационные успехи в районе населенных пунктов Загрызово, Кругляковка и Лозовая. А на Двуречанском направлении «враг пытается закрепиться на занимаемых позициях и ведет очень интенсивные обстрелы».