Глава Купянской ГВА: об успехах РФ в районе Кругляковки и новых БпЛА врага
В районе населенных пунктов Загрызово, Кругляковка и Лозовая Купянского района Харьковщины военные РФ имеют «локационные успехи», подтвердил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
«К сожалению, без изменений, крайне трудно, — охарактеризовал ситуацию на Купянщине Беседин. — Враг давит по всем направлениям. Это Петропавловка, Синьковка, Голубовка. Если говорить о направлении Купянска, то враг пытается выйти на центральную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом уже подойти вплотную к самому городу. Линия фронта находится примерно в 2 километрах от границы Купянска. Это и Двуречанское направление, где враг пытается закрепиться на занимаемых позициях и ведет очень интенсивные обстрелы. И Кругляковское направление, это Загрызово, Кругляковка, Лозовая, где враг пытается продавить нашу оборону, имеет локационные успехи, применяя большое количество живой силы и техники».
Обстрелы населенных пунктов, по его словам, не прекращаются. Противник применяет артиллерию, минометы, РСЗО, КАБы и FPV-дроны, а в последнее время и БпЛА нового вида — «Молния».
«Они собраны из подручных материалов, но несут с собой боевой запас, поэтому большую опасность представляют для гражданских жителей и для гражданских автомобилей», — констатировал Беседин.
Он также рассказал, что в Купянской громаде остаются 3200 гражданских, из них 800 — на левом берегу Оскола.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, проект Deep State 7 января обновил карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Андрей Беседин, купянск, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе населенных пунктов Загрызово, Кругляковка и Лозовая военные РФ имеют «локационные успехи», подтвердил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.".