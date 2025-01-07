Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, какие территории оккупировали россияне.
На карте видно, что ВС РФ оккупировали Лозовую – населенный пункт расположен на Купянском направлении. Кроме того, ВСУ утратили контроль и над Ивановкой.
Теперь россияне пытаются продвигаться к Новой Кругляковке. Видео отбития штурма на этом участке опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Видео: Александр Сырский/Telegram
«Когда враг не слышит, что надо убираться с нашей земли – оружие говорит громче слов. Слава нашим воинам! Слава Украине!», – подписал видео Сырский.
Читайте также: Курско-Харьковская дилемма. Почему не стоит выбивать РФ из украинского региона
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, захватили, оккупировали, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, какие территории оккупировали россияне.".