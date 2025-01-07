Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, какие территории оккупировали россияне.

На карте видно, что ВС РФ оккупировали Лозовую – населенный пункт расположен на Купянском направлении. Кроме того, ВСУ утратили контроль и над Ивановкой.

Теперь россияне пытаются продвигаться к Новой Кругляковке. Видео отбития штурма на этом участке опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Видео: Александр Сырский/Telegram

«Когда враг не слышит, что надо убираться с нашей земли – оружие говорит громче слов. Слава нашим воинам! Слава Украине!», – подписал видео Сырский.