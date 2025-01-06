Курско-Харьковская дилемма. Почему не стоит выбивать РФ из украинского региона

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что север Харьковщины играет роль сковывающей россиян зоны. По его словам, там продолжается монотонное уничтожение противника, который не может ни вывести войска для помощи на других участках, ни усилить их, поскольку ресурса для этого нет.

«На фоне того как в Курской области началась некая активизация, большие любители «зради» затянули очередной ной, от «вместо Курской области лучше бы кинули эти войска под Курахове» до «вместо Курской области лучше бы освободили север Харьковщины». И если с первым, про Покровск и Курахове уже сто раз было объяснено и тот, кому дано тот всё понял давно, то вот с Харьковской областью пояснения не звучали… или звучали? Собственно, всё новое – это хорошо забытое старое: «Когда, оккупантов выдавят с севера Харьковщины?» И на этот вопрос я отвечу следующим, шокирующим многих образом: «Зачем?», — пишет Коваленко.

Он отметил, что накануне начала наступления на севере Харьковщины 10 мая общее количество оккупантов вблизи границы было 53 тысячи.

«Этого ресурса до сих пор недостаточно для того, чтобы улучшить положение РОВ на Волчанском направлении и в районе Липцев. А тут ещё и Курская область выстрелила в августе 2024 и, в течение последних месяцев командование РОВ вынуждено было наращивать ГВ «Курск» до 55 тысяч, без, опять-таки, особых успехов на поле боя. Харьковщина вытягивает у РОВ ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, россия, не может их бросить, из-за твердолобой упёртости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у РОВ лишний ресурса, который требуется регулярно обновлять и подпитывать», — отметил Коваленко.

Он также считает, что российское командование, своим «перфомансом» в Харьковской области, не достигло никаких тактических успехов, потеряло тысячи единиц человеческого ресурса и загнало себя в ловушку.

«Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков БД, то возникнет вопрос: «А зачем это всё было нужно, да ещё и такой ценой?» Тем более, накануне инаугурации Дональда Трампа вывод войск РОВ с севера Харьковщины будет выглядеть как очередная, демонстративная репутационная пощёчина путину», — отмечает Коваленко.