События фронта на Харьковщине за неделю — обзор МГ «Объектив» (видео)

Срыв оккупации Харькова назвал одним из главных итогов 2024 года президент Украины. Аналитик оценил силы врага — достаточно ли их для попытки захватить Харьков. Россияне накапливают силы под Волчанском. На Купянщине продолжаются бои. А ГУР подготовил эксклюзив ко дню рождения Бандеры. Главные события войны в Харьковской области за неделю — в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

В течение недели Генштаб ВСУ информировал о боях на севере и северо-востоке от Харькова. Больше всего — в районе Волчанска. Несколько раз в сводках были данные о штурмах в районах населенных пунктов Липцы и Гатище. Гораздо более активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. Там враг атакует севернее Купянска — уже на правом берегу Оскола. Генштаб упоминал населенные пункты Западное и Двуречная. Также бои продолжаются вблизи самого Купянска — возле Петропавловки и Кучеровки. И на выступе на левом берегу Оскола — в районе Кругляковки и Загрызово. На Боровском направлении оккупанты атакуют вблизи Лозовой. Информации о каких-то успехах захватчиков на всех направлениях в Харьковской области в течение недели не поступало. Американский институт изучения войны (ISW) и команда DeepState не зафиксировали ни одного подтвержденного продвижения.

Срыв оккупации Харькова — одно из главных достижений 2024-го — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в первом интервью нового года назвал одним из главных достижений 2024 года срыв наступления РФ на Харьков.

«Осень-зима 2024 года — это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины. Все молодцы, государство это прошло в 2024 году и этот срыв состоялся. И это — украинские города и это — украинские люди. И я хочу поблагодарить людей, которые в этих городах, они прошли серьезное испытание», — сказал Зеленский.

Есть ли у РФ силы, «чтобы повторить»

Ближайшие угрозы для Харькова и вероятные планы оккупантов проанализировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Им с точки зрения захвата крупных областных центров сейчас не хватает сил и ресурсов, — сказал Мусиенко. — Они это понимают. Но я бы хотел нас вернуть где-то на полгода назад. Когда враг готовил операцию на Харьковщине, тоже были обсуждения, а для чего этого хватит. И многие говорили, что этих сил недостаточно для того, чтобы захватить Харьков. Однако, возможно, враг и не рассматривал изначально захват Харькова. Хотя если бы им удалось продвинуться, они бы делали все для того, чтобы проводить операцию охватывающую или полуохватывающую вокруг Харькова. То же самое в случае возможностей они рассматривали и сейчас».

Оккупанты накапливаются на Волчанском направлении

В течение недели Силы обороны Украины информировали о новом накоплении врага на Волчанском направлении. В районе Волчанска фиксировали вражеские ДРГ, были бои.

«От нашей разведки, а также смежных подразделений мы видим и знаем информацию о накоплении вражеской техники и вражеского личного состава, но по состоянию на сегодняшний день интенсификации боевых действий здесь пока не происходит. Опять же, это, скорее всего, связано с тем, что у нас идет операция Сил обороны на Курщине и поэтому враг вынужден привлекать эти ресурсы. И таким образом на севере Харьковщины и в частности на Волчанске они активно не задействуются», — рассказал Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Штурмовые действия на Купянском направлении идут без перерывов «на праздники»

Неспокойной остается обстановка на Купянском направлении. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил об угрозе для Купянска и Боровой. Он отметил, что штурмовые действия врага происходят ежедневно — без перерывов на праздники. К реке Оскол армия РФ пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). Также продолжаются попытки пересечь Оскол в районе Двуречной. По данным Жорина, россиянам способствуют погодные условия. Часто они затрудняют работу дронов, соответственно защитники не видят заблаговременно действия врага.

Эксклюзив от ГУР ко дню рождения Бандеры

Среди самых выдающихся операций прошлого года на Харьковщине — выбивание захватчиков из Волчанского агрегатного завода. Эксклюзивные кадры оттуда опубликовало Главное управление разведки МОУ. ГУР посвятил публикацию годовщине со дня рождения Степана Бандеры. На опубликованных кадрах — штурм, который провели воины «Спецподразделения Тимура» ГУР МОУ, и взятие в плен оккупантов.