Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг

О ситуации на Волчанском направлении, а также планах РФ рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, линия фронта на этом участке Харьковщины остается без изменений – хотя Волчанск и полностью разрушен, а враг продолжает бить по городу из разного оружия.

«Российские оккупанты используют широкий спектр огневого поражения, это ствольная реактивная артиллерия, это дроны-бомберы, это FPV-дроны, а также чаще используют дроны на оптоволокне. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим чрезвычайно сложно на линии боевого столкновения, но несмотря ни на что оборона Волчанска держится крепко», – отметил военный.

Также он сообщил, что на данный момент СОУ полностью контролируют все логистические пути врага. Из-за этого он не может использовать бронетехнику – ее сразу же разбивают украинские защитники.

«Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого столкновения исключительно малыми пехотными группами. Часто такие вражеские штурмы просто не увенчаются успехом, и российский оккупант даже не может провести ротации у себя на позициях. Такая тактика позволяет истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», – добавил Историк.

Кроме того, он прокомментировал вопрос ведущей о том, замечают ли ВСУ интенсификацию со стороны россиян, а также понимают ли, чего стоит ожидать от врага на фоне заявлений о накоплении сил РФ на этом направлении.

«От нашей разведки, а также смежных подразделений, мы видим и знаем эту информацию о накоплении вражеской техники и вражеского личного состава, но по состоянию на сегодняшний день интенсификации боевых действий здесь пока не происходит. Опять же, это, скорее всего, связано с тем, что у нас идет операция сил обороны на Курщине и поэтому враг вынужден привлекать эти ресурсы. И таким образом, на севере Харьковщины и, в частности,вна Волчанске они активно не задействуются», – ответил военный,

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»