Росіяни накопичують сили на Вовчанському напрямку – до чого готується ворог

Про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також плани РФ розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

За його словами, лінія фронту на цій ділянці Харківщини залишається без змін – хоча Вовчанськ і повністю зруйнований, а ворог продовжує бити по місту із різної зброї.

“Російські окупанти використовують широкий спектр вогневого ураження, це ствольне реактивна артилерія, це дрони-бомбери, це FPV-дрони, також почастішало використання дронів на оптоволокні. Враховуючи це, а також погодні умови, нашим військовослужбовцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але попри все оборона Вовчанська тримається міцно”, – зазначив військовий.

Також він повідомив, що наразі СОУ повністю контролюють усі логістичні шляхи ворога. Через це він не може використовувати бронетехніку – її одразу ж розбивають українські захисники.

“Тому окупанти можуть пересуватись до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами. Часто такі ворожі штурми просто не мають успіху, і російський окупант навіть не може провести ротації в себе на позиціях. Така обрана тактика дозволяє нам виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні” – додав Історик.

Крім того, він прокоментував питання ведучої про те, чи помічають ЗСУ інтенсифікацію з боку росіян, а також чи розуміють, чого варто очікувати від ворога на тлі заяв про накопичення сил РФ на цьому напрямку.

“З донесень нашої розвідки, а також суміжних підрозділів, ми бачимо і знаємо цю інформацію про накопичення ворожої техніки і ворожого особового складу, але станом на сьогодні інтенсифікації бойових дій тут поки що не відбувається. Знову ж таки, це, скоріш за все, пов’язано з тим, що в нас триває операція сил оборони на Курщині і тому, відповідно, ворог змушений залучати ці ресурси. І таким чином на півночі Харківщини і, зокрема, на Вовчанську вони активно не задіюються”, – відповів військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”