Російські ДРГ кілька днів намагаються проникнути у Вовчанськ – ISW
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також атаки росіян, розповіли у зведенні 3 січня в Інституті вивчення війни (ISW).
Протягом кількох днів – з 31 по 2 січня окупанти намагалися просунутися та атакували наші позиції у районі Вовчанська.
“Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, 1 січня повідомив, що українські сили відбивають російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на українські позиції у Вовчанську”, – написали аналітики.
Також ворог не залишає спроб захопити нові території та на Куп’янському напрямку.
“Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська поблизу Західного та Дворічної; на південний схід від Куп’янська біля Загризово, Лозової, Нової Кругляківки, Колісниківки”, – уточнили в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також атаки росіян, розповіли у зведенні 3 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".