Російські ДРГ кілька днів намагаються проникнути у Вовчанськ – ISW

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також атаки росіян, розповіли у зведенні 3 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

Протягом кількох днів – з 31 по 2 січня окупанти намагалися просунутися та атакували наші позиції у районі Вовчанська.

“Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, 1 січня повідомив, що українські сили відбивають російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на українські позиції у Вовчанську”, – написали аналітики.

Також ворог не залишає спроб захопити нові території та на Куп’янському напрямку.

“Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська поблизу Західного та Дворічної; на південний схід від Куп’янська біля Загризово, Лозової, Нової Кругляківки, Колісниківки”, – уточнили в ISW.