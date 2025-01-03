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Російські ДРГ кілька днів намагаються проникнути у Вовчанськ – ISW

Україна 07:24   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Російські ДРГ кілька днів намагаються проникнути у Вовчанськ – ISW

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також атаки росіян, розповіли у зведенні 3 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

Протягом кількох днів – з 31 по 2 січня окупанти намагалися просунутися та атакували наші позиції у районі Вовчанська.

“Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, 1 січня повідомив, що українські сили відбивають російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на українські позиції у Вовчанську”, – написали аналітики.

Також ворог не залишає спроб захопити нові території та на Куп’янському напрямку.

“Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська поблизу Західного та Дворічної; на південний схід від Куп’янська біля Загризово, Лозової, Нової Кругляківки, Колісниківки”, – уточнили в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також атаки росіян, розповіли у зведенні 3 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".