Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также атаках россиян, рассказали в сводке 3 января в Институте изучения войны (ISW).

На протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января оккупанты пытались продвинуться и атаковали наши позиции в районе Волчанска.

«Пресс-секретарь украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 1 января сообщил, что украинские силы отбивают российские диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть на украинские позиции в Волчанске», – написали аналитики.

Также враг не оставлял попыток захватить новые территории и на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Купянска вблизи Западного и Двуречной; юго-восточнее Купянска возле Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки, Колесниковки», – уточнили в ISW.