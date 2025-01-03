Live
  • Пт 03.01.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW

Украина 07:24   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также атаках россиян, рассказали в сводке 3 января в Институте изучения войны (ISW).

На протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января оккупанты пытались продвинуться и атаковали наши позиции в районе Волчанска.

«Пресс-секретарь украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 1 января сообщил, что украинские силы отбивают российские диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть на украинские позиции в Волчанске», – написали аналитики.

Также враг не оставлял попыток захватить новые территории и на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Купянска вблизи Западного и Двуречной; юго-восточнее Купянска возле Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки, Колесниковки», – уточнили в ISW.

Читайте также: Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
02.01.2025, 18:00
Новости Харькова — главное за 3 января: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 3 января: как прошла ночь
03.01.2025, 08:19
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
02.01.2025, 20:02
Сегодня 3 января: какой день в истории
Сегодня 3 января: какой день в истории
03.01.2025, 06:00
Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
03.01.2025, 07:59
Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб
Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб
03.01.2025, 08:14

Новости по теме:

10:28
Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага
07:29
Что происходит на севере Харьковщины и Купянском направлении — анализ ISW
09:34
ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине
07:21
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
07:32
Россияне захватили Лозовую на Харьковщине – ISW

Вы читали новость: «Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также атаках россияне рассказали в сводке 3 января в Институте изучения войны (ISW).".