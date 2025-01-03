Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также атаках россиян, рассказали в сводке 3 января в Институте изучения войны (ISW).
На протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января оккупанты пытались продвинуться и атаковали наши позиции в районе Волчанска.
«Пресс-секретарь украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 1 января сообщил, что украинские силы отбивают российские диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть на украинские позиции в Волчанске», – написали аналитики.
Также враг не оставлял попыток захватить новые территории и на Купянском направлении.
«Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Купянска вблизи Западного и Двуречной; юго-восточнее Купянска возле Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки, Колесниковки», – уточнили в ISW.
Читайте также: Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также атаках россияне рассказали в сводке 3 января в Институте изучения войны (ISW).".