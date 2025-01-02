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Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный

Фронт 09:37   02.01.2025
Виктория Яковенко
Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный скриншот

Линия обороны в городе Волчанск на Харьковщине не претерпела изменений – врагу не удалось получить тактические успехи, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения – это артиллерия, дроны-бомберы, FPV-дроны. Особенно участились случаи, когда оккупанты используют FPV-дроны на оптоволокне. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря на все, оборона Волчанска держится крепко», — отметил Историк.

Он также добавил, что из-за разрушения города враг не может использовать бронетехнику, поскольку она сразу попадает в поле зрения СОУ.

«Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого столкновения исключительного малыми пехотными группами, часто такие их штурмы просто не имеют успеха. Враг не может даже провести ротацию на своих же позициях, такая тактика позволяет истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», — заявил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линия обороны в городе Волчанск на Харьковщине не претерпела изменений – врагу не удалось получить тактические успехи, сообщил в эфире нацмарафона Историк.".