Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный
Линия обороны в городе Волчанск на Харьковщине не претерпела изменений – врагу не удалось получить тактические успехи, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
«Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения – это артиллерия, дроны-бомберы, FPV-дроны. Особенно участились случаи, когда оккупанты используют FPV-дроны на оптоволокне. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря на все, оборона Волчанска держится крепко», — отметил Историк.
Он также добавил, что из-за разрушения города враг не может использовать бронетехнику, поскольку она сразу попадает в поле зрения СОУ.
«Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого столкновения исключительного малыми пехотными группами, часто такие их штурмы просто не имеют успеха. Враг не может даже провести ротацию на своих же позициях, такая тактика позволяет истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», — заявил военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: FPV-дрон, война, волчанск, дрони, дроны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 09:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линия обороны в городе Волчанск на Харьковщине не претерпела изменений – врагу не удалось получить тактические успехи, сообщил в эфире нацмарафона Историк.".