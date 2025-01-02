Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный

Линия обороны в городе Волчанск на Харьковщине не претерпела изменений – врагу не удалось получить тактические успехи, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения – это артиллерия, дроны-бомберы, FPV-дроны. Особенно участились случаи, когда оккупанты используют FPV-дроны на оптоволокне. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря на все, оборона Волчанска держится крепко», — отметил Историк.

Он также добавил, что из-за разрушения города враг не может использовать бронетехнику, поскольку она сразу попадает в поле зрения СОУ.

«Поэтому оккупанты могут передвигаться к линии боевого столкновения исключительного малыми пехотными группами, часто такие их штурмы просто не имеют успеха. Враг не может даже провести ротацию на своих же позициях, такая тактика позволяет истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», — заявил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»