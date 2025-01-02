Які дрони почали частіше використовувати росіяни на Харківщині – військовий
Лінія оборони у місті Вовчанськ на Харківщині не зазнала змін – ворогу не вдалося отримати тактичні успіхи, повідомив в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
«Окупанти використовують широкий спектр вогневого ураження – це артилерія, дрони-бомбери, FPV-дрони. Особливо почастішали випадки, коли окупанти використовують FPV-дрони на оптоволокні. Враховуючи це, а також погодні умови, нашим військовослужбовцям складно на лінії бойового зіткнення, але попри все оборона Вовчанська тримається міцно», – зазначив Історик.
Він також додав, що через руйнування міста ворог не може використовувати бронетехніку, оскільки вона одразу потрапляє в поле зору СОУ.
«Тож окупанти можуть пересуватись до лінії бойового зіткнення виключного малими піхотними групами, часто такі їхні штурми просто не мають успіху. Ворог не може навіть провести ротацію на своїх же позиціях, така тактика дозволяє нам виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні», – заявив військовий.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: FPV-дрон, війна, вовчанськ, дрони, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 09:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лінія оборони у місті Вовчанськ на Харківщині не зазнала змін – ворогу не вдалося отримати тактичні успіхи, повідомив в етері нацмарафону Історик.".