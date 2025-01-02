Перерв на свята не маємо – Жорін повідомив про зухвалі атаки РФ на Харківщині
На Харківському напрямку окупанти пробиваються до річки Оскіл. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляє про загрозу для Куп’янська та Борової.
«Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно, перерв «на свята» не маємо. До річки Оскіл армія рф пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічної вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп’янська та Борової», – зазначив Жорін.
За його словами, основна складність наразі – погодні умови, які деколи заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами. Жорін відзначив, що ворог завжди використовує погоду, адже розуміє, що в цей час українські воїни нічого не бачать.
«Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції», – додав Жорін.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 3 ОШБр, атаки, Максим Жорин, оскол, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 07:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти пробиваються до річки Оскіл. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляє про загрозу для Куп’янська та Борової.".