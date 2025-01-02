Перерыва на праздники нет — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе для Купянска и Боровой.

«Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов «на праздники» нет. К реке Оскол армия рф пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой», — отметил Жорин.

По его словам, основная сложность — погодные условия, которые иногда мешают проводить разведку подходов, а также нанесению огневого поражения дронами. Жорин отметил, что враг всегда использует погоду, понимая, что в это время украинские воины ничего не видят.

«Иногда русаки прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции», — добавил Жорин.