Перерыва на праздники нет — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе для Купянска и Боровой.
«Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов «на праздники» нет. К реке Оскол армия рф пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой», — отметил Жорин.
По его словам, основная сложность — погодные условия, которые иногда мешают проводить разведку подходов, а также нанесению огневого поражения дронами. Жорин отметил, что враг всегда использует погоду, понимая, что в это время украинские воины ничего не видят.
«Иногда русаки прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции», — добавил Жорин.
Читайте также: Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, атаки, Максим Жорин, оскол, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Перерыва на праздники нет — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 07:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе для Купянска и Боровой.".