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Перерыва на праздники нет — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине

Фронт 07:10   02.01.2025
Виктория Яковенко
Перерыва на праздники нет — Жорин сообщил про дерзкие атаки РФ на Харьковщине Скриншот

На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе для Купянска и Боровой.

«Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов «на праздники» нет. К реке Оскол армия рф пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой», — отметил Жорин.

По его словам, основная сложность — погодные условия, которые иногда мешают проводить разведку подходов, а также нанесению огневого поражения дронами. Жорин отметил, что враг всегда использует погоду, понимая, что в это время украинские воины ничего не видят.

«Иногда русаки прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции», — добавил Жорин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты пробиваются к реке Оскол. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщает об угрозе для Купянска и Боровой.".