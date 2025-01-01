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Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)

Фронт 17:33   01.01.2025
Елена Нагорная
Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео) Скриншот

Противнику на сегодняшний день не хватает сил и ресурсов для проведения масштабных операций по захвату областных центров, таких как Харьков, Херсон, Запорожье и Сумы, отметил в эфире нацмарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Им с точки зрения захвата крупных областных центров сейчас не хватает сил и ресурсов, — сказал Мусиенко. — Они это понимают. Но я бы хотел нас вернуть где-то на полгода назад. Когда враг готовил операцию на Харьковщине, тоже были обсуждения, а для чего этого хватит. И многие говорили, что этих сил недостаточно для того, чтобы захватить Харьков. Однако, возможно, враг и не рассматривал изначально захват Харькова. Хотя если бы им удалось продвинуться, они бы делали все для того, чтобы проводить операцию охватывающую или полуохватывающую вокруг Харькова. То же самое в случае возможностей они рассматривали и сейчас».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Эксперт констатировал, что по Херсону такие планы у противника были как минимум с конца октября — переправляться на лодках и катерах.

«Они попробовали такой опыт на Осколе на Харьковщине. И на двух рубежах удалось тогда врагу высадиться на правобережье Оскола. К счастью, нашим подразделениям удалось их оттуда выбить. Но сценарии рассматривали — растянуть нашу линию обороны, создавать проблемы и подходить к областным центрам как можно ближе, чтобы доставать их ствольной артиллерией, другими средствами, долетать дронами. И таким образом оказывать как военное давление, так и психологическое. Но если мы говорим конкретно именно о захвате областных центров, то сейчас у врага сил недостаточно», — подытожил Мусиенко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 17:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противнику не хватает сил и ресурсов для проведения масштабных операций по захвату областных центров, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко".