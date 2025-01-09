Какая сейчас у россиян стратегия по Купянску на Харьковщине: мнение Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что основная цель противника на Купянском направлении — удерживать там украинских защитников, чтобы эти силы не были переброшены в Донецкую область и на Курщину.

Мусиенко отметил, что военные РФ бьют по переправе через реку Оскол, соединяющей правобережье и левобережье Купянской громады, чтобы нарушать логистику Сил обороны Украины.

«Враг рассматривал различные сценарии относительно Купянска. Не так давно они испытали сценарий переправы через Оскол. Они переправлялись в двух местах, им удалось высадиться. Эти группы российских войск были уничтожены нашими подразделениями. Потом они рассматривали несколько другие сценарии, которые тоже были неудачными. Сейчас они пытаются создать проблемы уже Силам обороны Украины, нарушить логистику, отрезать некоторые наши подразделения. Эти попытки тоже известны и на этом базируются наши оборонительные действия», — отметил эксперт.

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По его оценке, для Купянска угрозы есть, ведь на направлении продолжаются очень активные боевые действия и россияне продолжат давить.

«Но на сегодня, я думаю, что основная цель противника — это не просто пытаться выдвинуться и соединиться с группировкой на Лиманском направлении и затем двинуться на северную часть Донецкой области. А все же оттянуть наши силы и максимально их удерживать на этом направлении. Чтобы мы не действовали в Донецкой области в достаточном количестве войск, чтобы мы не действовали на Курщине. Несмотря на то, что они подошли ближе, несмотря на то, что активнее действуют, несмотря на то, что угрозы для Купянска выросли, я бы не сказал, что ситуация выглядит там критически», — подытожил Мусиенко.