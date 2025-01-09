DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться

У российских военных есть плацдарм в районе Двуречной Купянского района Харьковской области, откуда они постоянно пытаются забегать в сам поселок и закрепляться, пишет проект DeepState. Именно эти районы населенного пункта аналитики ранее обозначили как «серую зону».

Как пояснили в DeepState, противник регулярно перебрасывает пехоту на собственный плацдарм в районе Двуречной для закрепления и развития успеха.

«Российская пехота постоянно осуществляет попытки забегать в поселок, пытается спрятаться среди домов, чтобы хотя бы пережить охоту дронами Сил обороны. Но, к сожалению, имеющихся ресурсов не хватает, чтобы не давать врагу просачиваться в населенный пункт, а тем более вытеснить его с образовавшегося плацдарма. Одновременно мешает этому и хаотичная обстановка с отсутствием нормального организационного процесса, чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась… и лучше она не становится, —- констатировали аналитики.

Поэтому «серая зона» в нескольких районах Двуречной — это места продвижения врага с последующим его уничтожением. Наряду с этим россияне давят на Западное с целью его занятия, добавили представители проекта.

Напомним, утром 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе поселка Двуречная Купянского района. Российские войска продвинулись к дороге, соединяющей Двуречную с Купянском, предположил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его утверждению, противник, вероятно, смог захватить и удерживает южную часть Двуречной. А также — продвинулся в направлении Западного. В комментарии «Слободскому краю» представитель ОСГВ «Хортица» Андрей Задубинный заявил, что Двуречная — под контролем СОУ.