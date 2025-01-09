Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться

Фронт 19:53   09.01.2025
Елена Нагорная
DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться Карта DeepState

У российских военных есть плацдарм в районе Двуречной Купянского района Харьковской области, откуда они постоянно пытаются забегать в сам поселок и закрепляться, пишет проект DeepState. Именно эти районы населенного пункта аналитики ранее обозначили как «серую зону».

Как пояснили в DeepState, противник регулярно перебрасывает пехоту на собственный плацдарм в районе Двуречной для закрепления и развития успеха.

«Российская пехота постоянно осуществляет попытки забегать в поселок, пытается спрятаться среди домов, чтобы хотя бы пережить охоту дронами Сил обороны. Но, к сожалению, имеющихся ресурсов не хватает, чтобы не давать врагу просачиваться в населенный пункт, а тем более вытеснить его с образовавшегося плацдарма. Одновременно мешает этому и хаотичная обстановка с отсутствием нормального организационного процесса, чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась… и лучше она не становится, —- констатировали аналитики.

Поэтому «серая зона» в нескольких районах Двуречной — это места продвижения врага с последующим его уничтожением. Наряду с этим россияне давят на Западное с целью его занятия, добавили представители проекта.

Напомним, утром 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе поселка Двуречная Купянского района. Российские войска продвинулись к дороге, соединяющей Двуречную с Купянском, предположил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его утверждению, противник, вероятно, смог захватить и удерживает южную часть Двуречной. А также — продвинулся в направлении Западного. В комментарии «Слободскому краю» представитель ОСГВ «Хортица» Андрей Задубинный заявил, что Двуречная — под контролем СОУ.

Читайте также: РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
По Харькову били БпЛА «Молния»: пострадал охранник предприятия, последствия
По Харькову били БпЛА «Молния»: пострадал охранник предприятия, последствия
09.01.2025, 19:08
Применил силу к девушке: конфликтом с участием ТЦК в Харькове занялась полиция
Применил силу к девушке: конфликтом с участием ТЦК в Харькове занялась полиция
09.01.2025, 17:37
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться
DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться
09.01.2025, 19:53

Новости по теме:

12:14
Где на Купянщине спокойно, а где — ситуация критическая: информация DeepState
12:11
Враг продолжает оседать в Двуречной — DeepState показал, как прячутся россияне
15:52
Россиян выбили из леса в прибрежье Оскола на Харьковщине — DeepState
08:07
Враг понемногу занимает Двуречную: DeepState дал совет высшему командованию
21:38
Враг продвинулся на Купянщине – в DeepState обновили карты

Вы читали новость: «DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У российских военных есть плацдарм в районе Двуречной Купянского района Харьковской области, откуда они постоянно пытаются забегать в сам поселок и закрепляться, пишет DeepState".