Кто контролирует Двуречную на Харьковщине — информация главы громады и ВСУ

В ВСУ опровергают заявления о полном захвате россиянами Двуречной Купянского района, а начальница поселковой военной администрации Галина Турбаба отрицает, что враг зашел в Новомлинск и Двуречную, информирует издание «Слободской край».

Турбаба рассказала, что еще перед Новым годом российские ДРГ прорывались в Двуречную.

«Время от времени они прорывают линию обороны, поскольку существует пространство для таких нападений из-за большого количества пустых зданий. Однако Силы обороны не позволяют им закрепиться и выбивают их. На сегодня говорить, что они полностью захватили Двуречную, оснований нет», — подчеркнула она.

Использование оккупантами FPV-дронов остается большой угрозой. Несмотря на боевые действия в Двуречанской громаде остается около 800 человек, из которых около 100 проживают в самой Двуречной. Эвакуация из других населенных пунктов ТГ продолжается, но медленно, добавила Турбаба.

«Противник пытается переправляться с помощью лодок под прикрытием ночью или в тумане для того, чтобы накопить силы. После этого они начинают атаковать наши позиции. ВСУ не дают противнику проводить такие действия. Двуречная под контролем наших бойцов», — заверил «Слободской край» начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ „Хортица“ Андрей Задубинный.

Он также опроверг информацию о захвате россиянами села Лозовая, отметив, что там продолжаются боевые действия.

Напомним, утром 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе Двуречной. А 7 января аналитики обновили карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.