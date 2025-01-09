DeepState: чому частина Дворічної «сіра» і ворогу вдається туди просочуватися
Російські військові мають плацдарм у районі Дворічної Куп’янського району Харківської області, звідки постійно намагаються забігати в саме селище і закріплюватися, пише проєкт DeepState. Саме ці райони населеного пункту аналітики раніше позначили як «сіру зону».
Як пояснили в DeepState, супротивник регулярно перекидає піхоту на власний плацдарм у районі Дворічної для закріплення та розвитку успіху.
“Російська піхота постійно здійснює спроби забігати в селище, намагається сховатися серед будинків, щоб хоча б пережити полювання дронами Сил оборони. Але, на жаль, наявних ресурсів не вистачає, щоб не давати ворогу просочуватися в населений пункт, а тим більше витіснити його з утвореного плацдарму. Одночасно заважає цьому й хаотична обстановка з відсутністю нормального організаційного процесу аби врегулювати ситуацію, яка склалася… і кращою вона не стає”, – констатували аналітики.
Тому «сіра зона» у декількох районах Дворічної – це місця просування ворога з подальшим його знищенням. Поряд із цим росіяни тиснуть на Западне з метою його захоплення, додали представники проєкту.
Нагадаємо, вранці 8 січня у Deep State заявили про просування ворога в районі селища Дворічна Куп’янського району. Російські війська просунулися до дороги, що сполучає Дворічну з Куп’янськом, припустив оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. За його твердженням, супротивник, ймовірно, зміг захопити та утримує південну частину Дворічної. А також – просунувся у напрямку Западного. У коментарі «Слобідському краю» представник ОСУВ «Хортиця» Андрій Задубінний заявив, що Дворічна – під контролем СОУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові мають плацдарм у районі Дворічної Куп’янського району Харківської області, звідки постійно намагаються забігати в саме селище і закріплюватися, пише DeepState".