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Машовець: супротивник, вочевидь, уже просунувся до дороги Дворічна-Куп’янськ

Україна 11:18   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець: супротивник, вочевидь, уже просунувся до дороги Дворічна-Куп’янськ Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що окупанти просуваються на Куп’янщині.

За його даними, ворог зумів розширити плацдарм у районі Дворічної.

“При чому, швидше за все, противник вже не тільки зумів захопити, а й впевнено утримує південну частину Дворічної та зумів просунутися до дороги Дворічна – Куп’янськ (у напрямку до Западного)”, – зазначив Машовець.

Він також пояснив, що такі зміни на Куп’янському напрямку можуть суттєво ускладнити ситуацію на Куп’янщині.

“На мою думку, це більш загрозливо, з погляду подальших перспектив оборони Куп’янська, ніж зусилля передових підрозділів 1-ї танкової армії (ТА) супротивника, яка силами частин та підрозділів 2-ї мсд та 47-ї тд намагається розширити ділянку контролю на лівому березі р.Оскіл на південь від Куп’янська-Вузлового…”, – припустив аналітик.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Deep State заявили про просування ворога в районі Дворічної. А 7 січня аналітики оновили карту бойових дій у Харківській області. На ній Лозова – населений пункт на Куп’янському напрямку – позначена як окупована. Крім того, за даними аналітиків, СОУ втратили контроль і над Іванівкою, і тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 11:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що окупанти просуваються на Куп’янщині.".