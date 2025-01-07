Ворог захопив Лозову та намагається просунутися далі – Deep State

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни.

На карті видно, що ЗС РФ окупували Лозову – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку. Крім того, ЗСУ втратили контроль і над Іванівкою.

Тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки. Відео відбиття штурму на цій ділянці опублікував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Відео: Олександр Сирський/Telegram

“Коли ворог не чує, що треба забиратися з нашої землі – зброя говорить голосніше за слова. Слава нашим воїнам! Слава Україні!“, – підписав відео Сирський.