Ворог захопив Лозову та намагається просунутися далі – Deep State
Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни.
На карті видно, що ЗС РФ окупували Лозову – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку. Крім того, ЗСУ втратили контроль і над Іванівкою.
Тепер росіяни намагаються просуватися до Нової Кругляківки. Відео відбиття штурму на цій ділянці опублікував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Відео: Олександр Сирський/Telegram
“Коли ворог не чує, що треба забиратися з нашої землі – зброя говорить голосніше за слова. Слава нашим воїнам! Слава Україні!“, – підписав відео Сирський.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитики, захватили, оккупировали, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 07:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, які території окупували росіяни.".