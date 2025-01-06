Курсько-Харківська дилема. Чому не варто вибивати РФ з українського регіону

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що північ Харківщини відіграє роль зони, що сковує росіян. За його словами, там триває монотонне знищення противника, який не може ані вивести війська для допомоги на інших ділянках, ані посилити їх, оскільки ресурсу на це немає.

«На тлі того, як у Курській області почалася якась активізація, великі любителі «зради» затягли чергове ниття, від «замість Курської області краще б кинули ці війська під Курахове» до «замість Курської області краще б звільнили північ Харківщини». І якщо з першим, про Покровськ та Курахове вже сто разів було пояснено і той, кому дано усе зрозумів, то ось із Харківською областю пояснення не звучали… чи звучали? Власне, все нове – це добре забуте старе: «Коли окупантів видавлять із півночі Харківщини?». І на це запитання я відповім так, що шокує багатьох: «Навіщо?», – пише Коваленко.

Він зауважив, що напередодні початку наступу на півночі Харківщини 10 травня загальна кількість окупантів поблизу кордону була 53 тисячі. Найчисленнішою залишалася колишня ГВ «Бєлгород» – близько 40 тисяч, зараз близько 55 тисяч.

«Цього ресурсу досі недостатньо для того, щоб покращити становище РОВ на Вовчанському напрямку і в районі Липців. Харківщина витягує у РОВ ресурс і сковує його в цій локації. Відкривши дві нові ділянки фронту, росія, не може їх кинути, через твердолобу упертість незграбного генералітету, але й досягти там успіху теж не може. Якщо росіян зараз повністю вибити з Харківської області, то вони отримають можливість зосередити ресурс, що звільнився, на одному або кількох напрямках», – зазначив Коваленко.

Він також вважає, що російське командування, своїм «перформансом» у Харківській області, не досягло жодних тактичних успіхів, втратило тисячі одиниць людського ресурсу та й загнало себе у пастку.

«Адже якщо просто взяти і вивести війська з цих двох ділянок БД, то виникне питання: «А навіщо це все було потрібно та ще й такою ціною? Тим більше, напередодні інавгурації Дональда Трампа виведення військ РОВ із півночі Харківщини виглядатиме як черговий, демонстративний репутаційний ляпас путіну», – зазначає Коваленко.