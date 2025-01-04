Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)

Зрив окупації Харкова назвав одним із головних підсумків 2024 року президент України. Аналітик оцінив сили ворога – чи достатньо їх для спроби захопити Харків. Росіяни накопичують сили під Вовчанськом. На Куп’янщині точаться бої. А ГУР підготував ексклюзив до дня народження Бандери. Головні події війни у ​​Харківській області за тиждень – в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Протягом тижня Генштаб ЗСУ інформував про бої на півночі та північному сході від Харкова. Найбільше – в районі Вовчанська. Кілька разів у зведеннях були дані про штурми в районах Липців і Гатища. Набагато активніші бойові дії тривають на Куп’янському напрямку. Там ворог атакує на півночі від Куп’янська – вже на правому березі Осколу. Генштаб згадував населені пункти Западне та Дворічна. Також бої тривають поблизу самого Куп’янська – біля Петропавлівки та Кучерівки. І на виступі на лівому березі Осколу – в районі Кругляківки та Загризового. На Борівському напрямку окупанти атакують поблизу Лозової. Інформації про якісь успіхи загарбників на всіх напрямках у Харківській області протягом тижня не надходило. Американський інститут вивчення війни (ISW) та команда DeepState не зафіксували жодного підтвердженого просування.

Зрив окупації Харкова – головне досягнення 2024-го – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у першому інтерв’ю нового року назвав одним із головних досягнень 2024 року зрив наступу РФ на Харків.

“Осінь-зима 2024 року – це зрив трьох операцій РФ з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці передусім воїни. Усі молодці, держава це пройшла у 2024 році і цей зрив відбувся. І це – українські міста і це – українські люди. І я хочу подякувати людям, які в цих містах, вони пройшли серйозне випробування”, – сказав Зеленський.

Чи є у РФ сили, “чтобы повторить”

Найближчі загрози для Харкова та ймовірні плани окупантів проаналізував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Їм з точки зору захоплення великих обласних центрів зараз не вистачає сил і ресурсів. Вони це розуміють, – сказав Мусієнко. – Але я б хотів нас повернути десь на пів року тому. Коли ворог готував операцію на Харківщині, теж були обговорення, а для чого цього вистачить. І багато хто казав, що цих сил недостатньо для того, щоби захопити Харків. Однак, можливо, ворог і не розглядав від початку захоплення Харкова. Хоча якби їм вдалося просунутися, вони б робили все для того, щоби проводити операцію охоплювальну або напівохоплювальну довкола Харкова. Те ж саме в разі спроможностей і в разі можливостей вони розглядають і зараз”.

Окупанти накопичуються на Вовчанському напрямку

Протягом тижня Сили оборони України інформували про нове накопичення ворога на Вовчанському напрямку. У районі Вовчанська фіксували ворожі ДРГ, були бої.

“З донесень нашої розвідки, а також суміжних підрозділів, ми бачимо і знаємо цю інформацію про накопичення ворожої техніки і ворожого особового складу, але станом на сьогодні інтенсифікації бойових дій тут поки що не відбувається. Знову ж таки, це, скоріш за все, пов’язано з тим, що в нас триває операція Сил оборони на Курщині і тому ворог змушений залучати ці ресурси. І таким чином на півночі Харківщини й, зокрема, на Вовчанську вони активно не задіюються”, – розповів Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Штурмові дії на Куп’янському напрямку йдуть без перерв “на свята”

Неспокійною залишається обстановка на Куп’янському напрямку. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив про загрозу для Куп’янська та Борової. Він відзначив, що штурмові дії ворога відбуваються щоденно – без перерв на свята. До річки Оскіл армія РФ пробивається і з боку Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). Також тривають спроби перетнути Оскіл у районі Дворічної. За даними Жоріна, росіянам сприяють погодні умови. Часто вони ускладнюють роботу дронів, відповідно захисники не бачать завчасно дії ворога.

Ексклюзив від ГУР до дня народження Бандери

Серед найвизначніших операцій минулого року на Харківщині – вибиття загарбників із Вовчанського агрегатного заводу. Ексклюзивні кадри звідти опублікувало Головне управління розвідки України. ГУР присвятив публікацію річниці від дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери. На опублікованих кадрах – штурм, який здійснили воїни «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МОУ, та взяття в полон окупантів.