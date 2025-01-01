Чи є у росіян зараз сили для захоплення Харкова, оцінив Мусієнко (відео)
Супротивнику наразі не вистачає сил та ресурсів для проведення масштабних операцій із захоплення обласних центрів, таких як Харків, Херсон, Запоріжжя та Суми, зазначив в етері нацмарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
“Їм з точки зору захоплення великих обласних центрів зараз не вистачає сил і ресурсів, – говорить Мусієнко. – Вони це розуміють. Але я б хотів нас повернути десь на пів року тому. Коли ворог готував операцію на Харківщині, теж були обговорення, а для чого цього вистачить. І багато хто казав, що цих сил недостатньо для того, щоби захопити Харків. Однак, можливо, ворог і не розглядав від початку захоплення Харкова. Хоча якби їм вдалося просунутися, вони б робили все для того, щоби проводити операцію охоплювальну або напівохоплювальну довкола Харкова. Те ж саме в разі спроможностей і в разі можливостей вони розглядали й зараз”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Експерт констатував, що щодо Херсона такі плани у супротивника були як мінімум з кінця жовтня – переправлятися на човнах та катерах.
“Вони спробували такий досвід на Осколі на Харківщині. І на двох рубежах вдалося тоді ворогу висадитися на правобережжі Осколу. На щастя, нашим підрозділам вдалося їх звідти вибити. Але сценарії розглядали – розтягнути нашу лінію оборони, створювати проблеми й підходити до обласних центрів якомога ближче, щоб діставати їх ствольною артилерією, іншими засобами, долітати дронами. І таким чином чинити як військовий тиск, так і психологічний. Але якщо ми говоримо саме про захоплення обласних центрів, то зараз у ворога сил недостатньо”, – підсумував Мусієнко.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: мусиенко, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 17:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивнику наразі не вистачає сил та ресурсів для масштабних операцій із захоплення обласних центрів, зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко".