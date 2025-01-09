Яка зараз у росіян стратегія щодо Куп’янська на Харківщині: думка Мусієнка
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що основна мета супротивника на Куп’янському напрямку – утримувати там українських захисників, щоб ці сили не були перекинуті в Донецьку область та на Курщину.
Мусієнко зазначив, що військові РФ б’ють по переправі через річку Оскіл, що сполучає правобережжя та лівобережжя Куп’янської громади, щоб порушувати логістику Сил оборони України.
“Ворог розглядав різні сценарії щодо Куп’янська. Не так давно вони випробували сценарій переправи через Оскіл. Вони переправлялися у двох місцях, їм вдалося висадитися. Ці групи російських військ були знищені нашими підрозділами. Потім вони розглядали дещо інші сценарії, які теж були невдалі. Зараз вони намагаються створити проблеми вже Силам оборони України, порушити логістику, відрізати деякі наші підрозділи. Ці спроби теж відомі і на цьому базуються наші оборонні дії”, – зазначив експерт.
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За його оцінкою, для Куп’янська загрози є, адже на напрямку тривають дуже активні бойові дії й росіяни продовжать тиснути.
«Але на сьогодні, я думаю, що основна мета противника – це не просто намагатися висунутися і з’єднатися з угрупуванням на Лиманському напрямку і потім рушити на північну частину Донеччини. А все ж таки відтягти наші сили і максимально їх утримувати на цьому напрямку. Щоби ми не діяли на Донеччині в достатній кількості військ, щоби ми не діяли на Курщині. Попри те, що вони підійшли ближче, попри те, що активніше діють, попри те, що загрози для Куп’янська зросли, я би не сказав, що ситуація виглядає там критично», — підсумував Мусієнко.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що основна мета супротивника на Куп’янському напрямку – утримувати там українських захисників".