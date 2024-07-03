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ЗС РФ планували наступати на Харків із чотирьох напрямків, що зараз – Мусієнко

Події 08:04   03.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ планували наступати на Харків із чотирьох напрямків, що зараз – Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері нацмарафону прокоментував, що знадобилося ЗС РФ у районі Золочева на Харківщині.

“Золочів, Богодухів (взагалі напрямок з Грайворона) розглядався фактично “одним із” від початку операції на Харківщині. Він був змінений і відтермінований, тому що ворог зазнав втрат, і їм потрібно було зосередитися на напрямку Вовчанська. Зараз те, що відбувається, – це не намагання, як на початку було, провести комплексну операцію, бо Росія планувала наступ на чотирьох напрямках на Харківщині. Два тих, які ми зараз бачимо (Липці, Лук’янці та Вовчанськ), і ще два – це Козача Лопань, і от Золочів або Богодухів. Вони мали рухатись від Великої Писарівки на Сумщині, а далі вже там або на Богодухів, або на Золочів”, – сказав Мусієнко.

При цьому він зазначив, що напрямок на Золочів для окупантів є дуже непростим. Заважає ландшафт та відсутність достатньої кількості шляхів сполучення. Ті, що є, — під вогневим контролем Сил оборони України.

Вони можуть спробувати, але я не думаю, що будуть ці атаки дуже успішними. Мета, яку зараз ворог знову ж таки собі ставить. Це після того, як вони підтягнули дещо підкріплення (а вони його підтягнули та звезли з Ленінградської області, з Ленінградського військового округу та не тільки). Мета – знову ж таки спробувати розтягти наші Сили оборони тут і спробувати завадити контрнаступальним діям у районі Вовчанська“, – вважає експерт.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері нацмарафону прокоментував, що знадобилося ЗС РФ у районі Золочева на Харківщині".