ВС РФ планировали наступать на Харьков с 4 направлений, что сейчас — Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире нацмарафона прокомментировал, что понадобилось ВС РФ в районе Золочева на Харьковщине.

«Золочев, Богодухов (вообще направление из Грайворона) рассматривалось фактически «одним из» с начала операции на Харьковщине. Оно было изменено и отсрочено, потому что враг понес потери, и им нужно было сосредоточиться на направлении Волчанска. Сейчас происходящее — это не попытка, как в начале было, провести комплексную операцию, потому что Россия планировала наступление на четырех направлениях в Харьковской области. Два тех, которые мы сейчас видим (Липцы, Лукьянцы и Волчанск), и еще два – это Казачья Лопань, и вот Золочев или Богодухов. Они должны были двигаться от Великой Писаревки на Сумщине, а дальше уже или на Богодухов, или на Золочев», — сказал Мусиенко.

При этом он отметил, что направление на Золочев для оккупантов — очень непростое. Мешает ландшафт и отсутствие достаточного количества путей сообщения. Те, которые есть, — под огневым контролем Сил обороны Украины.

«Они могут попробовать, но я не думаю, что эти атаки будут очень успешны. Цель, которую сейчас враг себе ставит. После того как они подтянули некоторые подкрепления (а они их подтянули, завезли из Ленинградской области, из Ленинградского военного округа и не только). Цель – опять же попытаться растянуть наши Силы обороны здесь и попытаться помешать контрнаступательным действиям в районе Волчанска», — считает эксперт.