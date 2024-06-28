ЗС РФ спробували відкрити ще один фронт на Харківщині – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua проаналізував, чому для атаки через кордон на Харківщині окупанти обрали напрямок на Золочів, а не Козачу Лопань. А також повідомив про концентрацію авіації в напрямку Борової.

“Росіяни, як це їм властиво, зараз намагаються демонструвати активність безпосередньо по лінії боєзіткнення. І однією з локацій цієї активності був такий населений пункт, як Сотницький Козачок, який знаходиться майже по самому кордоні з Російською Федерацією, “сіра зона”. Навіщо, чому? Відповідь дуже проста: Золочів. Ми вже говорили неодноразово, що може бути загроза для Золочева, який є логістичною артерією до Харкова і не тільки до Харкова. Але було декілька варіантів: або це буде відбуватися по “сірій зоні”, їхній черговий перформанс, або вони одразу будуть намагатися просуватися через Гранів на Козачу Лопань. Як ми можемо констатувати станом на зараз, вони вирішили не йти на Козачу Лопань, де для них буде “другий Вовчанськ”, а вирішили зробити якийсь такий “невеличкий епічний переможний марш” саме в районі Сотницького Козачка. Ще раз повторюю, цей населений пункт знаходиться в “сірій зоні”, він майже на кордоні з Російською Федерацією. Одначе там для них також було дуже багато несподіванок. Отже, російські окупанти все ж таки спробували відкрити ще один фронт. Але їм від цього стало боляче“, – прокоментував нещодавні події на кордоні Коваленко.

Відео: Oboz.ua

За оцінкою Коваленка, в районах Липців, Глибокого та Вовчанська в армії РФ патова ситуація: втекти з цих територій вони не можуть з політичних міркувань, а просуватися кудись не виходить. Тому зараз окупаційні війська перебувають у м’ясорубці. Однак продовжують стирати з лиця землі Вовчанськ КАБами.

Також оглядач повідомив, що зараз російська авіація почала концентруватися на ще одній ділянці фронту в Харківській області, що може свідчити про намір наступати.

“На Борову почала концентруватися російська тактична авіація та використовувати велику кількість коригованих авіаційних бомб. Тобто ми можемо говорити про те, що дійсно російські окупаційні війська по цьому напрямку готують якесь просування, назвемо це так“, – попередив Коваленко.