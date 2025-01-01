Де на Харківщині росіяни атакували 1 січня – інформація Генштабу на 16:00

На півночі Харківщини від початку доби військові РФ активних дій не проводили, а на Куп’янському напрямку здійснили три спроби просунутися.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.



Карта DeepState

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби на Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська, а на Куп’янському – українські захисники стримали сім ворожих атак.