Де на Харківщині росіяни атакували 1 січня – інформація Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини від початку доби військові РФ активних дій не проводили, а на Куп’янському напрямку здійснили три спроби просунутися.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Карта DeepState
Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби на Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська, а на Куп’янському – українські захисники стримали сім ворожих атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 16:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини від початку доби військові РФ активних дій не проводили, а на Куп’янському напрямку здійснили три спроби просунутися.".