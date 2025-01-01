Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов

Україна 14:56   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов скріншот

Про можливі зміни лінії фронту на Харківщині повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, він прокоментував питання ведучої про те, на якому етапі знаходиться будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині. Вона нагадала, що нещодавно начальник ХОВА повідомив про можливе наближення лінії фронту та необхідність зміцнювати міста на деяких напрямках.

Ну, знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це – побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звичайно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Харків обстріляв ворог 318 разів, загинули 94 особи: підсумки 2024 року від Терехова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів
Удари на Різдво: Синєгубов назвав строки повного відновлення енергооб’єктів
01.01.2025, 15:59
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
31.12.2024, 17:52
Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
01.01.2025, 15:20
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
30.12.2024, 18:35
Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов
Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов
01.01.2025, 14:56

Новини за темою:

14:38
Терехов: Харків обстріляла РФ 318 разів, загинули 94 людини – підсумки 2024
11:38
Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон
09:57
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
09:18
Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов
12:23
Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»

Ви читали новину: «Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 14:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про можливі зміни лінії фронту на Харківщині повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".