Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов

Про можливі зміни лінії фронту на Харківщині повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, він прокоментував питання ведучої про те, на якому етапі знаходиться будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині. Вона нагадала, що нещодавно начальник ХОВА повідомив про можливе наближення лінії фронту та необхідність зміцнювати міста на деяких напрямках.

“Ну, знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це – побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звичайно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”