Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов

О возможных изменениях линии фронта в Харьковской области сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, он прокомментировал вопрос ведущей о том, на каком этапе находится строительство фортификационных сооружений на Харьковщине. Она напомнила, что недавно начальник ХОВА сообщил о возможном приближении линии фронта и необходимости укреплять города на некоторых направлениях.

«Ну, опять же, это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать, действительно, линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»