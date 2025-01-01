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Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов

Украина 14:56   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов скриншот

О возможных изменениях линии фронта в Харьковской области сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, он прокомментировал вопрос ведущей о том, на каком этапе находится строительство фортификационных сооружений на Харьковщине. Она напомнила, что недавно начальник ХОВА сообщил о возможном приближении линии фронта и необходимости укреплять города на некоторых направлениях.

«Ну, опять же, это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать, действительно, линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 14:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возможных изменениях линии фронта в Харьковской области сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".