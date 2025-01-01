Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
О количестве обстрелов, погибших и раненых за 2024 год в Харькове проинформировал мэр Игорь Терехов.
Всего в городе зафиксировали 318 ударов РФ. Чаще всего оккупанты применяли против Харькова УМПБ Д-30, С-300 и «Шахеды».
Вследствие ударов погибли 94 человека, трое из них – дети. Раненых в Харькове – 1108, 62 из них – несовершеннолетние.
Также Терехов уточнил, что суммарно тревога в Харькове длилась почти полгода.
«2113 сигналов воздушной тревоги, равных 3764 часам. То есть – 156 суток. Почти полгода без нормального сна, в постоянном страхе за себя и своих близких», – написал городской голова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 14:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве обстрелов, погибших и раненых за 2024 год в Харькове проинформировал мэр Игорь Терехов.".