Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова

О количестве обстрелов, погибших и раненых за 2024 год в Харькове проинформировал мэр Игорь Терехов.

Всего в городе зафиксировали 318 ударов РФ. Чаще всего оккупанты применяли против Харькова УМПБ Д-30, С-300 и «Шахеды».

Вследствие ударов погибли 94 человека, трое из них – дети. Раненых в Харькове – 1108, 62 из них – несовершеннолетние.

Также Терехов уточнил, что суммарно тревога в Харькове длилась почти полгода.

«2113 сигналов воздушной тревоги, равных 3764 часам. То есть – 156 суток. Почти полгода без нормального сна, в постоянном страхе за себя и своих близких», – написал городской голова.