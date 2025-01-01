Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова

Происшествия 14:38   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова

О количестве обстрелов, погибших и раненых за 2024 год в Харькове проинформировал мэр Игорь Терехов.

Всего в городе зафиксировали 318 ударов РФ. Чаще всего оккупанты применяли против Харькова УМПБ Д-30, С-300 и «Шахеды».

Вследствие ударов погибли 94 человека, трое из них – дети. Раненых в Харькове – 1108, 62 из них – несовершеннолетние.

Также Терехов уточнил, что суммарно тревога в Харькове длилась почти полгода.

«2113 сигналов воздушной тревоги, равных 3764 часам. То есть – 156 суток. Почти полгода без нормального сна, в постоянном страхе за себя и своих близких», – написал городской голова.

Читайте также: Терехов: 115 домов повредили россияне в декабре, выбили более тысячи окон

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
01.01.2025, 13:36
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
01.01.2025, 13:43
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
01.01.2025, 14:38
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
30.12.2024, 21:59
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
01.01.2025, 14:56

Новости по теме:

14:38
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
11:38
Терехов: 115 домов повредили россияне в декабре, выбили более тысячи окон
09:57
Вечером из-за обстрела горел дом – подробности от ГСЧС
09:18
Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов
12:23
Более 300 обстрелов позиций ВСУ зафиксировали в течение суток в ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 14:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве обстрелов, погибших и раненых за 2024 год в Харькове проинформировал мэр Игорь Терехов.".