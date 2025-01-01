Терехов: Харків обстріляла РФ 318 разів, загинули 94 людини – підсумки 2024

Про кількість обстрілів, загиблих та поранених за 2024 рік, у Харкові поінформував мер Ігор Терехов.

Загалом у місті зафіксували 318 ударів РФ. Найчастіше окупанти застосовували проти Харкова УМПБ Д-30, С-300 та “Шахеди”.

Внаслідок ударів загинули 94 особи, троє з них – діти. Поранених у Харкові – 1108, 62 з них – неповнолітні.

Також Терехов уточнив, що сумарно тривога у Харкові тривала майже пів року.

“2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам. Тобто — 156 діб. Майже пів року без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких“, – написав міський голова.