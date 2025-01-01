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Терехов: Харків обстріляла РФ 318 разів, загинули 94 людини – підсумки 2024

Події 14:38   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: Харків обстріляла РФ 318 разів, загинули 94 людини – підсумки 2024

Про кількість обстрілів, загиблих та поранених за 2024 рік, у Харкові поінформував мер Ігор Терехов.

Загалом у місті зафіксували 318 ударів РФ. Найчастіше окупанти застосовували проти Харкова УМПБ Д-30, С-300 та “Шахеди”.

Внаслідок ударів загинули 94 особи, троє з них – діти. Поранених у Харкові – 1108, 62 з них – неповнолітні.

Також Терехов уточнив, що сумарно тривога у Харкові тривала майже пів року.

2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам. Тобто — 156 діб. Майже пів року без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких“, – написав міський голова.

Читайте також: Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 14:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість обстрілів, загиблих та поранених за 2024 рік, у Харкові поінформував мер Ігор Терехов.".