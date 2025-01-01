Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
Про те, де штурмували окупанти наші позиції у Харківській області, а також втрати ворога, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська. А на Куп’янському, пишуть у ГШ, українські захисники стримали сім атак РФ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.
Усього ж по всій лінії фронту зафіксували 191 бій, противник ударив по позиціях ЗСУ понад 3200 разів.
Втрати ЗС РФ, за даними ГШ, на сьогодні такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, ЗСУ, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де штурмували окупанти наші позиції у Харківській області, а також втрати ворога, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".