Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали

Про те, де штурмували окупанти наші позиції у Харківській області, а також втрати ворога, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська. А на Куп’янському, пишуть у ГШ, українські захисники стримали сім атак РФ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.

Усього ж по всій лінії фронту зафіксували 191 бій, противник ударив по позиціях ЗСУ понад 3200 разів.

Втрати ЗС РФ, за даними ГШ, на сьогодні такі: