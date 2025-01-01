Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали

Україна 09:44   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали

Про те, де штурмували окупанти наші позиції у Харківській області, а також втрати ворога, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська. А на Куп’янському, пишуть у ГШ, українські захисники стримали сім атак РФ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.

Усього ж по всій лінії фронту зафіксували 191 бій, противник ударив по позиціях ЗСУ понад 3200 разів.

Втрати ЗС РФ, за даними ГШ, на сьогодні такі:

Читайте також: Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
31.12.2024, 17:52
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
01.01.2025, 09:57
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
01.01.2025, 09:44
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
30.12.2024, 18:35
Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч
01.01.2025, 10:03

Новини за темою:

17:30
На Куп’янському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00
12:40
Бої під Вовчанськом: бійці ЗСУ показали, що відбувається на цій ділянці
08:21
Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі
16:54
ГШ: двічі атакувала РФ на Харківському напрямку, шість разів – на Куп’янському
08:23
Ворог намагався наступати на Куп’янщині й на півночі області: подробиці від ГШ

Ви читали новину: «Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де штурмували окупанти наші позиції у Харківській області, а також втрати ворога, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".