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Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов

Події 09:18   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов

Навіть у святковий вечір окупанти продовжили бити по Харківській області.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, о 20:16 ворог обстріляв Ізюмський район.

“20:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок”, – написав Синєгубов.

Також він нагадав, що з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямів триває евакуація. За минулу добу в безпечні населені пункти вдалося евакуювати 18 людей, сім із них – діти.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть у святковий вечір окупанти продовжили бити по Харківській області.".