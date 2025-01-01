Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов
Навіть у святковий вечір окупанти продовжили бити по Харківській області.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, о 20:16 ворог обстріляв Ізюмський район.
“20:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок”, – написав Синєгубов.
Також він нагадав, що з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямів триває евакуація. За минулу добу в безпечні населені пункти вдалося евакуювати 18 людей, сім із них – діти.
Читайте також: Де на Харківщині росіяни не змогли просунутися за рік – Бутусов у відео
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Фронт, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть у святковий вечір окупанти продовжили бити по Харківській області.".