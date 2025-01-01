Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов

Навіть у святковий вечір окупанти продовжили бити по Харківській області.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, о 20:16 ворог обстріляв Ізюмський район.

“20:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок”, – написав Синєгубов.

Також він нагадав, що з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямів триває евакуація. За минулу добу в безпечні населені пункти вдалося евакуювати 18 людей, сім із них – діти.