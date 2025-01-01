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Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов

Происшествия 09:18   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов

Даже в праздничный вечер оккупанты продолжили бить по Харьковской области.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в 20:16 враг обстрелял Изюмский район.

«20:16 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом», – написал Синегубов.

Также он напомнил, что из населенных пунктов Купянского и Боровского направления продолжается эвакуация. За минувшие сутки в безопасные места удалось вывезти 18 людей, семь из них – дети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже в праздничный вечер оккупанты продолжили бить по Харьковской области.".