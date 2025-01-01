Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов
Даже в праздничный вечер оккупанты продолжили бить по Харьковской области.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в 20:16 враг обстрелял Изюмский район.
«20:16 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом», – написал Синегубов.
Также он напомнил, что из населенных пунктов Купянского и Боровского направления продолжается эвакуация. За минувшие сутки в безопасные места удалось вывезти 18 людей, семь из них – дети.
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже в праздничный вечер оккупанты продолжили бить по Харьковской области.".