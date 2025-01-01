Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов

Даже в праздничный вечер оккупанты продолжили бить по Харьковской области.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в 20:16 враг обстрелял Изюмский район.

«20:16 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом», – написал Синегубов.

Также он напомнил, что из населенных пунктов Купянского и Боровского направления продолжается эвакуация. За минувшие сутки в безопасные места удалось вывезти 18 людей, семь из них – дети.