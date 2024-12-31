Live
  • Вт 31.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.93

Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео

Фронт 18:58   31.12.2024
Оксана Якушко
Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео Скриншот

Несмотря на многочисленные атаки, россиян все еще сдерживают возле Боровой, подвел итоги года военный журналист Юрий Бутусов на своем канале.

«Определенные достижения были под Харьковом у нас и под Волчанском, на некоторых других участках фронта. Это 553 км, что находится под нашим контролем. Давайте еще раз посмотрим карту и обратим внимание на те участки, где продвижения у врага за год нет. Россияне пытаются наступать на большинстве участков фронта, но не повсюду. От Гуляйполя до Купянска идут очень активные боевые действия», – напомнил Бутусов.

В Харьковской области возле Липцев и Волчанска идут постоянно активные бои. Но ему пробиться не удается по многим направлениям. В некоторых местах они видят успех продвижения, а в некоторых – нет.

«На расстоянии от Боровой, на рубеже Боровой, от села Макеевка в конце года и выше, выставлен наш рубеж обороны – и врагу продвинуться там не удается. Потери огромные, накаты, накаты, накаты — и все накаты отбивают. Поэтому мы видим, что есть участки фронта, где россияне применяют большие силы, но не имеют успеха», — отметил военный журналист.

Он напомнил, что на каждом из этих участков фронта, где фронт удерживают, где враг не может продвинуться или где продвижение врага незначительно, сдерживать врага удается только благодаря героизму и мастерству украинских защитников.

Видео: Бутусов Плюс

Читайте также: Сколько раз в 2024 году россияне обстреляли Харьковщину, сообщила Нацполиция

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Семейная драма на Харьковщине: зачем мужчина закопал своего кума в посадке
Семейная драма на Харьковщине: зачем мужчина закопал своего кума в посадке
31.12.2024, 17:52
Новости Харькова — главное за 31 декабря: пожар, последствия обстрелов
Новости Харькова — главное за 31 декабря: пожар, последствия обстрелов
31.12.2024, 12:25
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
30.12.2024, 21:59
Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области
Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области
31.12.2024, 07:03
Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео
Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео
31.12.2024, 18:58

Новости по теме:

14:23
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
21:08
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
19:57
ФАБ ударил по Боровой на Харьковщине: пострадал частный дом (фото)
16:22
Три года тюрьмы получила бывшая чиновница из Боровой на Харьковщине
09:07
Принудительная эвакуация детей с семьями из Боровой на Харьковщине завершена

Вы читали новость: «Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 18:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на многочисленные атаки, россиян все еще сдерживают возле Боровой, подвел итоги года военный журналист Юрий Бутусов на своем канале.".