Где на Харьковщине россияне не смогли продвинуться за год – Бутусов в видео

Несмотря на многочисленные атаки, россиян все еще сдерживают возле Боровой, подвел итоги года военный журналист Юрий Бутусов на своем канале.

«Определенные достижения были под Харьковом у нас и под Волчанском, на некоторых других участках фронта. Это 553 км, что находится под нашим контролем. Давайте еще раз посмотрим карту и обратим внимание на те участки, где продвижения у врага за год нет. Россияне пытаются наступать на большинстве участков фронта, но не повсюду. От Гуляйполя до Купянска идут очень активные боевые действия», – напомнил Бутусов.

В Харьковской области возле Липцев и Волчанска идут постоянно активные бои. Но ему пробиться не удается по многим направлениям. В некоторых местах они видят успех продвижения, а в некоторых – нет.

«На расстоянии от Боровой, на рубеже Боровой, от села Макеевка в конце года и выше, выставлен наш рубеж обороны – и врагу продвинуться там не удается. Потери огромные, накаты, накаты, накаты — и все накаты отбивают. Поэтому мы видим, что есть участки фронта, где россияне применяют большие силы, но не имеют успеха», — отметил военный журналист.

Он напомнил, что на каждом из этих участков фронта, где фронт удерживают, где враг не может продвинуться или где продвижение врага незначительно, сдерживать врага удается только благодаря героизму и мастерству украинских защитников.

Видео: Бутусов Плюс