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Де на Харківщині росіяни не просунулися істотно за рік – Бутусов у відео

Фронт 18:58   31.12.2024
Оксана Якушко
Де на Харківщині росіяни не просунулися істотно за рік – Бутусов у відео

Попри численні атаки, росіян все ще стримують біля Борової, підбив підсумки року військовий журналіст Юрій Бутусов на своєму каналі.

«Певні здобутки були під Харковом у нас і під Вовчанськом, на деяких інших ділянках фронту. Це 553 км, що під нашим контролем. Давайте ще раз подивимось карту і звернемо увагу на ті ділянки, де просування у ворога за рік нема. Росіяни намагаються наступати на більшості ділянок фронту, але не всюди. Від Гуляйполя до Куп’янська йдуть дуже активні бойові дії», – нагадав Бутусов.

На Харківщині біля Липців і Вовчанська йдуть постійно активні бойові дії. Але ворогу пробитись не вдається на багатьох напрямках. У деяких місцях вони бачать успіх просування, а в деяких – ні.

«На відстані від Борової, на рубежі Борова, від села Макіївка в кінці року і вище, виставлений наш рубіж оборони – і ворогу просунутися там не вдається. Втрати величезні, накати, накати, накати і всі накати відбивають. Тому ми бачимо, що є ділянки фронту, де росіяни застосовують великі сили, але не мають успіху», – зазначив військовий журналіст.

Він нагадав, що на кожній із цих ділянок фронту, де фронт втримується, де ворог не може просунутися, або де просування ворога незначне, стримувати ворога вдається тільки завдяки героїзму та майстерності українських захисників.

Відео: Бутус Плюс

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри численні атаки, росіян все ще стримують біля Борової, підбив підсумки року військовий журналіст Юрій Бутусов на своєму каналі.".