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Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція

Події 13:57   31.12.2024
Оксана Якушко
Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нацполіція на Харківщині підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей.

Всього протягом 2024 року по Харківській області включно з містом Харків зареєстровано 3982 обстрілів, з них: 1433 – КАБ; 441 – ракетні; 465 – РСЗВ; 426 – артилерійські; 264 – БПЛА; 133 – мінометні та інші.

Майже щодня ворог гатить по містах та селах Харківщини ракетами, КАБами, завдавати ударів із мінометів, артилерії, РСЗВ, атакує дронами.

Протягом року росіяни забрали життя 420 цивільних людей, з них 18 дітей. Внаслідок ворожих ударів дістали поранення 2641 людина, з них 196 дітей.

Через обстріли були пошкоджені та зруйнуванні 5990 будинків, 68 шкіл, 31 дитячий садок, 27 вишів, 39 лікарень, 17 закладів культури, 11 вокзалів.

З початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну на Харківщині під час виконання службових обов’язків загинули 16 поліціянтів, 389 були поранені.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли понад 5 000 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів.

Повідомили про підозру у 307 кримінальних правопорушеннях, скерували до суду з обвинувальним актом 209 кримінальних проваджень. Затримали 21 зловмисника.

З Куп’янського району за участю поліціянтів евакуювали 2419 осіб, з них 136 дітей. З Чугуївського району вивезли 3565 осіб, з них 282 дітей. З Богодухівського району – 114 осіб, з них 29 дітей. З Харківського – 1333 осіб, з них 98 дітей. З Ізюмського району – 254 осіб, з них 18 дітей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 13:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція на Харківщині підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей.".