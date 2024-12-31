Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція
Нацполіція на Харківщині підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей.
Всього протягом 2024 року по Харківській області включно з містом Харків зареєстровано 3982 обстрілів, з них: 1433 – КАБ; 441 – ракетні; 465 – РСЗВ; 426 – артилерійські; 264 – БПЛА; 133 – мінометні та інші.
Майже щодня ворог гатить по містах та селах Харківщини ракетами, КАБами, завдавати ударів із мінометів, артилерії, РСЗВ, атакує дронами.
Протягом року росіяни забрали життя 420 цивільних людей, з них 18 дітей. Внаслідок ворожих ударів дістали поранення 2641 людина, з них 196 дітей.
Через обстріли були пошкоджені та зруйнуванні 5990 будинків, 68 шкіл, 31 дитячий садок, 27 вишів, 39 лікарень, 17 закладів культури, 11 вокзалів.
З початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну на Харківщині під час виконання службових обов’язків загинули 16 поліціянтів, 389 були поранені.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли понад 5 000 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів.
Повідомили про підозру у 307 кримінальних правопорушеннях, скерували до суду з обвинувальним актом 209 кримінальних проваджень. Затримали 21 зловмисника.
З Куп’янського району за участю поліціянтів евакуювали 2419 осіб, з них 136 дітей. З Чугуївського району вивезли 3565 осіб, з них 282 дітей. З Богодухівського району – 114 осіб, з них 29 дітей. З Харківського – 1333 осіб, з них 98 дітей. З Ізюмського району – 254 осіб, з них 18 дітей.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 2024 год, загиблі, Нацполиция, обстріл, руйнування, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція на Харківщині підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей.".