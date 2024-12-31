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За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році

Суспільство 15:18   31.12.2024
Оксана Якушко
За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році

UA War Infographics підрахували кількість тривог в Україні у 2024 році.

Найбільше тривог було у Харківській області – 2062.

Натомість найдовше в Україні тривали тривоги на Донеччині у 2024 — 165 днів.

Фото: UA War Infographics

Раніше Нацполіція в Харківській області  підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей. Всього протягом 2024 року по Харківській області включно з містом Харків зареєстровано 3982 обстрілів, з них: 1433 – КАБ; 441 – ракетні; 465 – РСЗВ; 426 – артилерійські; 264 – БПЛА; 133 – мінометні та інші.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "UA War Infographics підрахували кількість тривог в Україні у 2024 році.".