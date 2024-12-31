За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році
UA War Infographics підрахували кількість тривог в Україні у 2024 році.
Найбільше тривог було у Харківській області – 2062.
Натомість найдовше в Україні тривали тривоги на Донеччині у 2024 — 165 днів.
Раніше Нацполіція в Харківській області підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей. Всього протягом 2024 року по Харківській області включно з містом Харків зареєстровано 3982 обстрілів, з них: 1433 – КАБ; 441 – ракетні; 465 – РСЗВ; 426 – артилерійські; 264 – БПЛА; 133 – мінометні та інші.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 2024 год, воздушная тревога, тревога, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 15:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "UA War Infographics підрахували кількість тривог в Україні у 2024 році.".