За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році

UA War Infographics підрахували кількість тривог в Україні у 2024 році.

Найбільше тривог було у Харківській області – 2062.

Натомість найдовше в Україні тривали тривоги на Донеччині у 2024 — 165 днів.

Раніше Нацполіція в Харківській області підбила підсумки 2024 року: росіяни вбили 420 цивільних людей, з них 18 дітей. Всього протягом 2024 року по Харківській області включно з містом Харків зареєстровано 3982 обстрілів, з них: 1433 – КАБ; 441 – ракетні; 465 – РСЗВ; 426 – артилерійські; 264 – БПЛА; 133 – мінометні та інші.