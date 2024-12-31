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По каким показателям Харьковская область лидирует в Украине в 2024 году

Общество 15:18   31.12.2024
Оксана Якушко
По каким показателям Харьковская область лидирует в Украине в 2024 году Фото: UA War Infographics

UA War Infographics подсчитали количество тревог в Украине в 2024 году.

Больше всего тревог было в Харьковской области — 2062.

Зато дольше всего в Украине продолжались тревоги в Донецкой области в 2024 — 165 дней.

Фото: UA War Infographics

Ранее Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей. Всего в 2024 году по Харьковской области включительно с городом Харьков зарегистрировано 3982 обстрелов, из них: 441 – ракетные, 465 – артиллерийские.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "UA War Infographics подсчитали количество тревог в Украине в 2024 году.".