По каким показателям Харьковская область лидирует в Украине в 2024 году

UA War Infographics подсчитали количество тревог в Украине в 2024 году.

Больше всего тревог было в Харьковской области — 2062.

Зато дольше всего в Украине продолжались тревоги в Донецкой области в 2024 — 165 дней.

Ранее Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей. Всего в 2024 году по Харьковской области включительно с городом Харьков зарегистрировано 3982 обстрелов, из них: 441 – ракетные, 465 – артиллерийские.