Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали
Фото: Генштаб ВСУ
О том, где штурмовали оккупанты наши позиции в Харьковской области, а также потерях врага, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать один раз в районе Волчанска. А на Купянском, пишут в ГШ, украинские защитники сдержали семь атак РФ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлению Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
Всего же по всей линии фронта зафиксировали 191 бой, противник ударил по позициям ВСУ более 3200 раз.
Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где штурмовали оккупанты наши позиции в Харьковской области, а также потерях врага, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".