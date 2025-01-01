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Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали

Украина 09:44   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали Фото: Генштаб ВСУ

О том, где штурмовали оккупанты наши позиции в Харьковской области, а также потерях врага, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать один раз в районе Волчанска. А на Купянском, пишут в ГШ, украинские защитники сдержали семь атак РФ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлению Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

Всего же по всей линии фронта зафиксировали 191 бой, противник ударил по позициям ВСУ более 3200 раз.

Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где штурмовали оккупанты наши позиции в Харьковской области, а также потерях врага, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".