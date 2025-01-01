Где на Харьковщине россияне атаковали 1 января — информация Генштаба на 16:00

На севере Харьковщины с начала суток военные РФ активных действий не проводили, а на Купянском направлении совершили три попытки продвинуться.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районах Колесниковки, Загрызово и Новой Кругляковки, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении россияне пытались наступать один раз в районе Волчанска, а на Купянском — украинские защитники сдержали семь атак врага.