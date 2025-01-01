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Где на Харьковщине россияне атаковали 1 января — информация Генштаба на 16:00

Фронт 16:47   01.01.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине россияне атаковали 1 января — информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины с начала суток военные РФ активных действий не проводили, а на Купянском направлении совершили три попытки продвинуться.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районах Колесниковки, Загрызово и Новой Кругляковки, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Карта DeepState

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении россияне пытались наступать один раз в районе Волчанска, а на Купянском — украинские защитники сдержали семь атак врага.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины с начала суток военные РФ активных действий не проводили, а на Купянском направлении совершили три попытки продвинуться.".