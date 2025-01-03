Зеленський: зрив окупації Харкова, Сум та Запоріжжя – видатний успіх 2024

В інтерв’ю «Єдиним новинам» президент України Володимир Зеленський назвав головні, на його думку, успіхи у 2024 році.

Одним із головних досягнень, вважає Зеленський, став зрив планів ворога щодо окупації трьох великих міст.

“Якщо брати так – осінь-зима 2024 року – це зрив трьох операцій РФ по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут усі молодці. Передусім воїни всі молодці, держава це пройшла у 2024 році і цей зрив відбувся. І це – українські міста і це – українські люди. І я хочу подякувати людям, які в цих містах, вони пройшли серйозне випробовування. Думаю, може багато ще є про що говорити, – сказав Зеленський.

Також до здобутків України відніс початок укладання гарантій безпеки з партнерами, реальне відкриття переговорів щодо членства нашої країни в ЄС, виділення Україні п’яти додаткових комплексів Patriot, а також те, що людям у принципі вдалося зберегти державу.