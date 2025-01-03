Зеленский: срыв оккупации Харькова, Сум и Запорожья – выдающийся успех 2024
В интервью «Єдиним новинам» президент Украины Владимир Зеленский назвал главные, по его мнению, успехи в 2024 году.
Одним из главных достижений, считает Зеленский, стал срыв планов врага по оккупации трех крупных городов.
«Если брать так – осень-зима 2024 года – это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь все молодцы. Прежде всего, воины все молодцы, государство это прошло в 2024 году и этот срыв произошел. И это – украинские города и это – украинские люди. И я хочу поблагодарить людей, которые в этих городах, они прошли серьезное испытание. Думаю, может многое еще есть о чем говорить», – сказал Зеленский.
Также к достижениям Украины от отнес начало заключения гарантий безопасности с партнерами, реальное открытие переговоров насчет членства нашей страны в ЕС, выделения Украине пяти дополнительных комплексов Patriot, а также – то, что людям в принципе удалось сохранить государство.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 10:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью «Єдиним новинам» президент Украины Владимир Зеленский назвал главные, по его мнению, успехи в 2024 году.".