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Зеленский: срыв оккупации Харькова, Сум и Запорожья – выдающийся успех 2024

Украина 10:45   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский: срыв оккупации Харькова, Сум и Запорожья – выдающийся успех 2024 скриншот

В интервью «Єдиним новинам» президент Украины Владимир Зеленский назвал главные, по его мнению, успехи в 2024 году.

Одним из главных достижений, считает Зеленский, стал срыв планов врага по оккупации трех крупных городов.

«Если брать так – осень-зима 2024 года – это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь все молодцы. Прежде всего, воины все молодцы, государство это прошло в 2024 году и этот срыв произошел. И это – украинские города и это – украинские люди. И я хочу поблагодарить людей, которые в этих городах, они прошли серьезное испытание. Думаю, может многое еще есть о чем говорить», – сказал Зеленский.

Также к достижениям Украины от отнес начало заключения гарантий безопасности с партнерами, реальное открытие переговоров насчет членства нашей страны в ЕС, выделения Украине пяти дополнительных комплексов Patriot, а также – то, что людям в принципе удалось сохранить государство.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью «Єдиним новинам» президент Украины Владимир Зеленский назвал главные, по его мнению, успехи в 2024 году.".